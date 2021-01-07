Коронавирус в Киеве идет на спад: последние данные (карта) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Киеве за минувшие сутки подтвердили 731 новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.
С начала пандемии в Киеве COVID-19 диагностировали у 116 031 человек. Заболели 6 января:
- 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;
- 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет;
- 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.
Инфицировались, в том числе, 28 медиков. В больницы пришлось госпитализировать 68 пациентов.
За последние сутки от коронавируса скончались 19 киевлян. С начала пандемии инфекция унесла жизни 2041 жителей столицы.
Выздоровели за последние сутки 638 человек. Таким образом COVID-19 побороли 42 210 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницкий - 181;
- Деснянский - 117
- Днепровском - 92.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 148 украинцев, 2567 - были госпитализированы. Выздоровели - 11 316 человек.
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