За сутки в украинской столице выявили 731 новый случай COVID-19 Источник: РИА Новости

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 731 новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

С начала пандемии в Киеве COVID-19 диагностировали у 116 031 человек. Заболели 6 января:

415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;

14 девочек от 5 месяцев до 14 лет;

14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Инфицировались, в том числе, 28 медиков. В больницы пришлось госпитализировать 68 пациентов.

За последние сутки от коронавируса скончались 19 киевлян. С начала пандемии инфекция унесла жизни 2041 жителей столицы.

Выздоровели за последние сутки 638 человек. Таким образом COVID-19 побороли 42 210 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницкий - 181;

Деснянский - 117

Днепровском - 92.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 8997 новых случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 148 украинцев, 2567 - были госпитализированы. Выздоровели - 11 316 человек.