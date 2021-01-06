В среду, 6 января, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что власти города не будут вводить жесткие карантинные ограничения в период с 8 по 24 января. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в Тернополе уменьшается количество зараженных коронавирусом.

В течение последних дней в городе не только не наблюдается прирост заболеваемости, наоборот количество инфицированных жителей снизилось, уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с коронавирусом, и практически отсутствуют больные среди детей и работников учебных заведений.

Учитывая эту информацию, власти приняла решение не ужесточать с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений на территории Тернополя.

С11 января во всех школах города продолжится обучение: ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов – в соответствии со смешанной формы обучения. Субъектам хозяйствования рекомендуется не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время карантина в Украине, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.

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