Во время консультаций, на которых рассматривается возможность введения в Украине жесткого карантина, вопрос с остановкой транспорта не обсуждался. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Это артерия, в первую очередь, для экономики. Иначе поддерживать деловую активность трудно. Я буду настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим.

По словам Криклия, власти не планируют ограничивать различные виды транспорта - городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Также не будут отменяться внутренние авиаперелеты. Международное сообщение зависит от ситуации в других государствах.

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Министр также рассказал, кто сможет пользоваться транспортом в случае ужесточения карантинных мер:

Вы помните, какие ограничения были в начале, когда критическая инфраструктура работала. Исходить следует из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу из-за карантина или в торговый центр, поскольку он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из-за деловой активности.

По словам Владислава Криклия, на данный момент "финальных дат нет" и консультации по поводу жесткого карантина продолжаются.

Напомним, что на заседании с участием представителей СНБО и Кабмина решение о локдауне и его сроках так и не было принято.

Ранее сообщалось, что в партии "Слуга народа" рассматривают вариант "Интеллектуального локдауна".