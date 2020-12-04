Сейчас ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта Источник: Кабинет министров Украины

Останавливать работу общественного транспорта в городах, а также ограничивать деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при полном локдауне, который правительство планирует ввести в начале января 2021 года.

Об этом в ходе "часа вопросов к правительству в Верховной Раде" в пятницу, 4 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас ни один из планов не предусматривает закрытие городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможности закрытия междугороднего и международнонр сообщения. Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабинета Министров уже в следующую среду, 9 декабря.

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Глава правительства заявил, что все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко также делал заявление по поводу возможного закрытия метро в столице.

Как сообщалось ранее, премьер Шмыгаль объяснил, почему МВФ не дал Украине денег. И сообщил, когда и на сколько в 2021 году будет увеличена минимальная зарплата.