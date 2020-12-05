Локдаун в Украине: Ляшко рассказал, что будет работать [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Локдаун, который планируется ввести в Украине в начале января 2021 года, не будет тотальным. Об этом на встрече с журналистами заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Продолжат работать:
- церкви;
- отели;
- горнолыжные курорты;
- продуктовые магазины.
В храмах на Рождество будут проводиться богослужения, но при ограниченном количестве прихожан (один человек на 5 кв. м.).
Городской общественный транспорт останавливать не будут. Ранее об этом заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства пообещал, что власти не будут ограничивать общественного транспорта в городах, авиакомпаний и железной дороги.
На карантин уйдут:
- школы;
- детские сады;
- спортзалы;
- развлекательные заведения.
Кафе и рестораны смогут работать в режиме "на вынос" и "с доставкой". Ориентировочно локдаун в стране продлится три недели.
Полный перечень карантинных ограничений для снижения распространения коронавируса планируют утвердить на заседании Кабинета министров 9 декабря.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что при локдауне государственная граница для украинцев останется открытой.
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