Майбутній локдаун та коронакриза: що обговорювали політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 4 грудня 2020 року)

У сьогоднішньому випуску гості програми - експерти та політики - обговорили майбутній локдаун, ситуацію із пандемією коронавірусу та економічну кризу в Україні.