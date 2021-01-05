Во вторник, 5 января, министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о том, что с 8 по 24 января во время жесткого карантина разрешена торговля продуктами, ветеринарными препаратами и лекарствами. Так он прокомментировал информацию о запрете торговли рядом товаров.

Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначена для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговля другими группами товаров может осуществляться исключительно при адресной доставке заказов.

"Был еще вопрос по бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина", - добавил он.

По словам министра, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходил из того, что карантин будет в Украине только 16 дней.

16 дней это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунив, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже с весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система.

Как ранее сообщалось, с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения. Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время проведения ужесточенных мер, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.

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