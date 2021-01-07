Серед противників локдауну Тернопіль і Черкаси. Мери цих міст виступили із заявами, що, мовляв, не бачать сенсу в жорстких обмеженнях. У Тернополі міська комісія з надзвичайних ситуацій навіть відповідне рішення прийняла.

У Черкасах офіційної ухвали поки немає, але міський голова Анатолій Бондаренко висловив свою позицію у соцмережах. Як самі черкасці ставляться до локдауну - розпитав Станіслав Кухарчук.

В останній день перед впровадженням суворих карантинних обмежень черкасці поспішають насолодитися свободою. У місці працюють атракціони, парки, кав'ярні та крамниці. Щоправда, дощова погода не надто сприяє розвагам, але містяни намагаються на неї не зважати.

Вікторія, жителька Черкас:

Сходили на фильм, потом пошли в Круасан, потом встретили крестную, поголяли по улице потом пошли домой. Завтра все закрывается, хотелось бы сходить с детьми.

Надія, жителька Черкас:

У нас мамочка побачила, що є акція - можна купити один плюс один і нас послала в дощ придбати, бо завтра локдаун.

Валентина, жителька Черкас:

Локдаун так локдаун - потрібно, значить потрібно.

Розслабитись жителям Черкас допомагає і статистика. За останню добу офіційно зафіксовано 233 випадки інфікування Ковід. Це майже вдвічі менше аніж у передноворічний період. Місцеві підприємці кажуть, що непогано б було, аби урядовці зважили на цифри і таки відклали локдаун.

Та при цьому карантин ігнорувати не збираються. Магазини із побутовими товарами, ресторани, кав'ярні та спорт-центри готуються вже відзавтра зачинити свої двері для відвідувачів.

Тетяна, працівниця кав'ярні:

Від завтра на виніс. Мы сегодня работаем полный день, вечером получаем инструкции от руководства и завтра мы… если мы будем работать в формате "ту гоу", то наверное мы будем открываться чуть позже и закрываться чуть позже. Зал будет закрыт и выдача напитков только в стаканчиках.

Але схоже, що влада Черкас знову чинитиме опір карантину. Принаймні напередодні ввечері міський голова Анатолій Бондаренко заявив про це на своїй сторінці у соцмережі.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

На фоні зниження кількості хворих, така, яка відбувається зараз, я вважаю, що запровадження жорсткого локдауну - воно не на часі. Я вважаю, що життя іде своїм шляхом тут. Немає великих скупчень людей, кількість хворих контрольована.

Щоправда, можливе скасування урядових обмежень міська комісія ТЕБ та НС та виконком розглядатимуть лише у понеділок 11 січня. Тож як мінімум три дні черкасці в будь-якому разі житимуть у локдауні.

Та вже ближче до вечора бунтівні мери, схоже, змінили думку. Міський голова Тернополя Сергій Надал у соцмережах заявив, що готовий піти на компроміс і розглянути сценарій запровадження жорсткого карантину. А мер Черкас Анатолій Бондаренко взагалі видалив своє відеозвернення з "Фейсбуку".