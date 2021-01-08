Очередная волна разрушительных, приведших к смертям американских граждан погромов в здании Конгресса США стала закономерным итогом той политики, которую американские власти реализуют в различных уголках нашей планеты: стремление навязать свою волю, неуважение к мнению другой стороны, насилие как решающий аргумент, унижение власти других государств, оправдание радикализма – все то, к чему США прибегали, ссылаясь на свою нафантазированную и распиаренную ими же роль "светоча демократии".

Акции протеста, порожденные сомнениями в честности состоявшихся президентских выборов, окончательно снимают с повестки дня вопрос, могут ли Соединенные Штаты быть образцом демократии и эталоном государственного управления.

Игры с общественным мнением, подстегиваемые и направляемые манипуляциями в социальных сетях и поисковых системах, блокированием неугодных США политиков, создали уродливое общество, которое заявляет о своей толерантности, но при этом состоит из небольших групп, ставящих свою уникальность, основанную на расовой, сексуальной или какой-либо еще идентичности, выше мира в стране и национальной общности, и которое агрессивно и цинично навязывает свое мировоззрение всем остальным. И именно такую модель общественных отношений США успешно экспортировали в Украину, что закономерно завершилось гражданским конфликтом, утратой суверенитета, территориальной целостности, рекордным обнищанием и расколом в обществе.

Штурм Капитолия радикальными правыми стоит в одном ряду с недавними поджогами полицейских участков и массовыми грабежами магазинов, совершенных радикальными левыми. Все это, вместе взятое, свидетельствует о глубоком расколе в американском обществе, о накопившихся социальных, расовых, экономических проблемах. Показательно, что каждый пятый американец оправдал штурм парламента, как прежде каждый третий оправдывал насилие в ходе протестов за "расовую справедливость".

Люмпены в зале заседаний парламента и конгрессмены, прячущиеся под лавками, – эти фото, облетевшие весь мир, даже для самых неисправимых американофилов символизируют утрату Соединенными Штатами морального права навязывать кому-то свои рецепты политического и социально-экономического развития. Внешние управляющие сами нуждаются в кризисном менеджменте.

Правящий в Украине режим, приведенный к власти с одобрения США, исторически обречен, отлично это понимает и потому восхищается "стойкостью Конгресса, старейшего и величайшего демократического института в мире", поведение которого заставило бы побледнеть от позора любого из пионеров американского континента – предков нынешних конгрессменов. "Постыдной сценой" назвал происходящее британский премьер Борис Джонсон. Экс-президент США Джордж Буш провел параллель между своей страной и банановой республикой.

Но разве не "банановую республику" США пытались сделать из Украины, когда в 2014-м радикалы захватывали правительственные здания, оружие и участвовали в вооруженных столкновениях с правоохранительным органами, разве не продолжают делать это сегодня? Тогда ни британские, ни американские политики не только не "выражали озабоченности", но и активно поддерживали антиправительственные выступления, благодаря чему им удалось частично превратить Украину в "банановую республику". Такому унизительному положению Украины необходимо положить конец!

Всесилие радикалов, которых вскормили и воспитали различные фонды и СМИ, финансируемые при самом активном участии американского правительства, Конгресса, – это результат стремления удержать мировое глобалистское лидерство, построенное на грабеже и использовании других стран. Хотя Конгресс был захвачен радикалами совсем недавно, если судить по внешней политике США, кажется, что это произошло намного раньше.

Путь внешнего управления, который навязывают нам Соединенные Штаты и власть Порошенко – Зеленского, является неприемлемым для нашей страны, ведет к обнищанию народа, гражданским конфликтам и государственной катастрофе.

Только опираясь на наши традиции, стремясь к взаимопониманию и миру, не зависящему от гневных окриков из Вашингтона, мы можем построить свою независимую, суверенную и успешную Украину.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"