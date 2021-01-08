В супермаркетах могут одновременно находится не более 200 человек/ фото: Фокус

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в продуктовых магазинах на время локдауна в январе 2021 года в очередях за товарами первой необходимости могут одновременно находится до 200 человек.

Таким образом, должно уменьшится количество контактов и вероятность быстрой передачи инфекции, так как в магазинах смогут находится менее 500 человек.

Логика проста - если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. мировой опыт показывает: в странах, где не вводили жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, растет количества больных в течение 14 дней.

Кроме того, Минздрав объяснил даты введения локдауна в Украине. У людей, которые подхватили COIVD-19 во время новогодних празднований, инфекция проявится именно в этих числах, также в это время будет проведено тестирование.

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