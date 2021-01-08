Не локдаун, а карантин: у МОЗ оприлюднили умови вибіркових заборон - Максим Степанов [ Редактировать ]
Український локдаун дуже відрізняється від європейського, бо... це взагалі не локдаун. Так нам пояснив профільний міністр Максим Степанов. Каже, оскільки нинішні заборони діють вибірково, то їх коректніше назвати "суворим карантином". А ще розповів, навіщо їх запровадили.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Перше: ми хочемо не допустити зростання кількості хворих на COVID-19, що у нас прогнозовано може відбутись після новорічних свят. Для нас важливо, щоб ми не допустили різкого зростання по грипу - це буде навантаженням на медичну систему. Очікуємо після виходу з карантину зниження кількості хворих. Щоб потім ми не вдавалися до додаткового карантину до квітня - травня місяця.
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