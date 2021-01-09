В Мадриде мощный снегопад "убил" двух людей [ Редактировать ]
Мощный снегопад парализовал столицу Испании Мадрид. В результате непогоды в городе погибли два человека. Об этом сообщает El Pais.
Жертвой непогоды бездомный, который умер от переохлаждения в Сарагосе. Также погибла жительница Малаги, застрявшая в собственном авто. Автомобиль унесло потоком реки Фуэнхирола.
Военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. За ночь была оказана помощь около ста водителям.
Все культурные и развлекательные мероприятия отменены, не будет и сбора мусора из-за опасности, что машины может занести. Также в мадридском регионе отменили учебу в школах и университетах.
Запрещено движение грузового транспорта во всем регионе Мадрид.
Сложная ситуация сложилась и в других центральных районах Испании. В Толедо, который был парализован еще накануне, к очистке улиц от снега также привлекли военных.
Ранее из-за шторма "Белла" погиб пожарный.
Кроме того, на юге Эфиопии из-за оползня погибли по меньшей мере 22 человека. Стихийное бедствие произошел после десяти часов мощных ливней.
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