Из-за шторма "Белла" погиб пожарный [ Редактировать ]
В понедельник, 28 декабря, Италию накрыл шторм "Белла", который на днях прокатился Британией, Францией и другими европейскими странами. Возле города Сассари на Сардинии из-за последствий непогоды погиб пожарный.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Пожарного ударило током, когда он пытался отремонтировать разрыв кабеля. Сильные снегопады также накрыли Милан, Турин и Геную. В Милане женщина пострадала от падения фонарного столба, а в Риме мужчина попал в больницу из-за поваленного дерева.
Гололед, сильные ветры и снежные бури нарушили движение транспорта на автомагистралях между Лигурией и Пьемонтом, а в Валь д'Аосте существовал риск схода лавин. Кроме того, между островами Эльба и Капрая было прервано паромное сообщение.
В ряде регионов страны объявили оранжевый и желтый уровни опасности.
Ранее киевлян предупредили об ухудшении погоды - будет сильный ветер и гололедица.
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