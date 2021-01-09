Под Херсоном задержали мужчину с гранатами [ Редактировать ]
В Херсонской области правоохранители задержали мужчину с оружием, гранатами и патронами. Он якобы хотел сбыть гранаты на территории районного центра.
Подозреваемого задержали на автостанции. Во время досмотра у него изъяли сумку, в которой находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.
По словам задержанного, он нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра.
Сейчас правоохранители проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
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