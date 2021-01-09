Дорогу фрау! Уряд Німеччини пропонує запровадити гендерні квоти, які дозволять жінкам зайняти більше керівних посад у великих компаніях і корпораціях. Чому вони потрібні і яка ситуація з гендерною рівністю у великому бізнесі зараз?

Це офіційні світлини рад директорів найбільших німецьких компаній і корпорацій. Десь - 5 членів, десь - 7, а десь - лише 3. Але усі вони - чоловіки. Незабаром фото на сайтах концернів доведеться міняти. Німецький уряд хоче запровадити для великого бізнесу обов'язкові гендерні квоти.

Про актуальність і необхідність таких квот партії, що входять до керівної коаліції, заявили ще на початку своєї каденції. Але до втілення заяв руки дійшли тільки зараз. План такий: зобов'язати великі компанії віддавати керівні посади жінкам. Якщо, наприклад, у складі ради директорів того чи іншого концерну троє членів, то одне з крісел неодмінно має зайняти жінка.

Повідомити про рішення уряду доручили жінкам. До журналістів вийшли очільниці Міністерства у справах сім'ї та Мін'юсту.

Франциска Гіффай, міністр у справах сім'ї Німеччини:

Сьогодні ми ухвалили сучасний законопроєкт, який стане віхою у боротьбі за гендерну рівність. У майбутньому на керівних посадах у великому бізнесі буде щонайменше одна жінка. Це великий успіх. Домовитися в рамках коаліції було непросто, але нам вдалося. І я цим пишаюся.

Крістіне Ламбрехт, міністр юстиції Німеччини:

Це важливий сигнал для молодого покоління жінок. Якщо ви кваліфіковані, ви матимете шанс. У майбутньому для керівних посад гратиме роль саме кваліфікація, а не стать.

Новація стосується концернів і корпорацій, акції яких представлені на фондовій біржі. Таких компаній у Німеччині понад сотню. На посадах провідних менеджерів у них працюють 633 чоловіки. Жінок - удесятеро менше - лише 64.

Франциска Гіффай, міністр у справах сім'ї Німеччини:

Ми хочемо наголосити: компанії, які не дотримуватимуться нових квот, хай готуються до санкцій. Особливо, якщо вони ніяк не обґрунтують, чому на керівних посадах немає жінок. Це неприйнятно.

Крістіне Ламбрехт, міністр юстиції Німеччини:

Йдеться про санкції в розмірі до двох мільйонів євро. А в окремих випадках і до 10 мільйонів.

Представники великого бізнесу запропоновані квоти вже розкритикували. Мовляв, вони не потрібні і, навіть, образливі для жінок. І навели такий аргумент: аби чотири рази обиратися канцлеркою Німеччини, Ангелі Меркель квот не знадобилося.