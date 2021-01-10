Илон Маск продаст все имущество ради заселения Марса [ Редактировать ]
Основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом.
Об этом сообщает Business Insider.
По его словам, для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов.
"На самом деле, у меня практически не будет собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний", - пояснил Маск.
Ранее Илон Маск рассказал, когда отправят людей на Марс. В течение следующих двух лет на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту. Также мы писали собаки-марсиане NASA начнут изучение Красной планеты.
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