Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Украинская власть спряталась от ответственности перед гражданами за борьбу с эпидемией и за ситуацию в стране. Вместо того чтобы с первых дней года решать накопившиеся проблемы, она просто решила продлить себе рождественские каникулы, отправив Украину на очередной локдаун.

За десять месяцев с начала пандемии Зе-команда оказалась неспособна укрепить систему здравоохранения, помочь медикам и оснастить больницы необходимым оборудованием. Десятки миллиардов гривен из бюджетного Фонда борьбы с COVID-19 закатаны в асфальт фейковых "больших строек" и розданы силовикам и чиновникам. До сих пор нет достаточного количества мест в больницах и бесплатных тестов, многие украинцы вынуждены платить по высоким, коммерческим ценам, чтобы хотя бы узнать о состоянии своего здоровья. Перспективы закупки, транспортировки и хранения западных вакцин остаются туманными. При этом власть по политическим мотивам упорно блокирует производство и даже тестирование в Украине российских препаратов.

До сих пор в Украине нет мира. На Донбассе продолжается вооруженный конфликт, который Зе-власть обещала, но отказалась урегулировать. В экономике страны складывается критическая ситуация. По итогам года продолжают падение украинский ВВП и социальные стандарты. Полным ходом идет деиндустриализация. Падает сельское хозяйство, кризис в отрасли транспорта. Сохраняется высокая безработица, миллионы украинских семей выживают на грани нищеты. Но правительство и парламентское большинство до сих пор не имеют ни стратегии, ни программы, ни плана помощи экономике. Они тупо взвинчивают коммунальные тарифы для населения, давят на предпринимателей, раздают бюджетные деньги финансовым спекулянтам, чиновникам, силовикам и ждут новых указаний от МВФ и иностранных кредиторов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Зе-команды выйти с придуманных каникул, вернуться из жарких стран, горнолыжных курортов, один день отдыха на которых стоит больше, чем средняя пенсия в Украине. Необходимо собирать парламент и срочно вносить изменения в принятый "под елочку" антинародный бюджет. Помочь людям, повысить зарплаты и пенсии, увеличить финансирование медицины, поддержку отечественной экономики и украинских регионов. Работайте или уходите. Освободите место тем, кто принесет стране мир, покончит с бедностью и обеспечит развитие экономики.