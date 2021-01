Вторая ракетка Украины и 26-й номер в рейтинге теннисисток-профессионалок WTA Даяна Ястремская получила положительный тест на допинг. Об этом сообщает Международная федерация тенниса (ITF).

В анализе мочи 20-летней одесситки, сданном 24 ноября, нашли метаболит местеролона. Данное вещество относится к группе запрещенных стероидов и применяется преимущественно мужчинами.

22 декабря Ястремкой предъявили обвинение в употреблении допинга, но лишь 7 января об этом сообщили официально. Украинка отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.

Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.



Full details: https://t.co/rqJxHTFmEW