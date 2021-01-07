Вторая ракетка Украины сдала положительный тест на допинг [ Редактировать ]
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Вторая ракетка Украины и 26-й номер в рейтинге теннисисток-профессионалок WTA Даяна Ястремская получила положительный тест на допинг. Об этом сообщает Международная федерация тенниса (ITF).
В анализе мочи 20-летней одесситки, сданном 24 ноября, нашли метаболит местеролона. Данное вещество относится к группе запрещенных стероидов и применяется преимущественно мужчинами.
22 декабря Ястремкой предъявили обвинение в употреблении допинга, но лишь 7 января об этом сообщили официально. Украинка отстранена от соревнований с 7 января 2021 года.
Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.— ITF Media (@ITFMedia) January 7, 2021
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Сама теннисистка опровергает, что когда-либо употребляла запрещенные препараты. В официальном заявлении, опубликованном в Twitter, она сообщила, что 9 ноября она получила отрицательный тест на допинг в Австрии, после чего решила отдохнуть и даже не тренировалась.
Statement: pic.twitter.com/pBEpJ8gkls— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) January 7, 2021
Анализ, оказавшийся положительным, она сдавала во внесоревновательный период. Ястремская собирается опротестовать результаты теста. По ее словам, низкая концентрация препарата указывает на то, что он мог попасть в ее организм случайно вместе с каким-то продуктом.
Как сообщали "Подробности", в четверг, 7 января украинские теннисистки выиграли два матча на турнире WTA в ОАЭ.
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