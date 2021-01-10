Не уявний, а цілком справжній сніг став несподіваним союзником наших бійців на Донбасі. Через погану видимість бойовики відчутно зменшили активність обстрілів. Сьогодні поки що відкривали вогонь лише раз - із протитанкового гранатомета в передмісті Авдіївки. На позиціях у цьому районі побував Ігор Левенок.

На Донбасі засніжило. Армійці у маскувальних халатах. Кажуть, війна тепер - з поправкою на кліматичні умови. Така погода сприяє перемир'ю. Обмежена видимість. Ворожі стрільці мовчать.

Передова в околицях Авдіївки. Селище Верхньоторецьке. Лінія фронту ділить цей населений пункт. Армійці кажуть, запеклих боїв тут зараз, ніби, й нема. Але перемир'я - то ще не мир. Ворог укріплюється. Проводить розвідку.

Видно як ходять по окопах з лопатами, копають і земля летить, наблюдаємо за ними так само і вони за нами. - У відкриту ходять? - Да, не бояться.

Більшість солдатів тут вояки бувалі. Олександрові двадцять два. Утім, пороху він понюхав уже доволі. Родом із Харківщини. За плечима чотири роки окопів і бойових дій. На фронт пішов у вісімнадцять, слідом за старшим братом.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Золотое, Авдеевка, Светлодарская дуга и вот сейчас здесь. Ну ничего, нормально все. Жив-здоров.

Далі у планах Сашка служба. Солдати кажуть: звісно, тут не курорт. В окопах по коліно багнюки. У бліндажах сирість і гризуни. Але, військова справа для багатьох стала вже частиною життя.

Одразу по мобілізації, то було надо, а потом я кажу це вже моє, вдома мене не вдержите.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Молоді хлопці будуть воювати, а я в тридцять сім років буду вдома сидіти!? Родина сказала, навіщо воно тобі треба майже в сорок років, а мені як людині стидно.

Із різдвяними святами бійців гостинцями привітали школярі з мирної України. Солодощі, листи, емоції.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України: