В Японії виявили нову мутацію коронавірусу [ Редактировать ]
В Японії виявили нову мутацію коронавірусу. Носіями були четверо людей, що прилетіли з Бразилії. Особливості нового штаму вивчають епідеміологи.
Від початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли понад 90,5 мільйонів людей. Майже 65 мільйонів одужали. Кількість померлих наближається до 2 мільйонів.
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