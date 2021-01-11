Столица Украины заняла двадцатое место в рейтинге лучших мировых городов, где можно работать в дистанционном режиме в 2021 году.

Общее количество вошедших в рейтинг городов достигло 50. В "топе" рейтинга оказался эстонский Таллин, на втором месте - столица Грузии Тбилиси и закрывает тройку лидеров - сербская столица Белград. При этом, последние три строчки, по мнению составителей, заняли Лас-Пальмас (испанские Канарские острова), столица Мексики Мехико и Веллингтон, находящийся в Новой Зеландии.

Отмечается, что Киев является наилучшим местом для работы на "удаленке" тех путешественников, которые жаждут исследовать украинскую культуру и обычаи на протяжении длительного отрезка времени.

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Кроме того, ежегодный рейтинг счастья ООН поставил Украину на 133 место среди стран мира. При этом, Первую строчку уверенно заняла Финляндия.

Ранее мы писали, что Украина поднялась на 25-е место в рейтинге кибербезопасности. Во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.

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