Киев приравняли к Ганноверу в рейтинге лучших городов мира [ Редактировать ]
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Столица Украины поднялась на 52 ступеньки в "топе" лучших мировых городов. Об этом свидетельствуют данные World Best Cities.
Киев занял нишу между Кувейтом (86 место) и Ганновером (88 место) и остановился на 87 месте.
Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но она одна из самых выразительных.
Отмечается, что в 2019 году столица Украины занимала 139 строчку, а уровень процветания оценили в 61 бал. При этом первую тройку рейтинга занимают Лондон, Нью-Йорк и Париж.
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