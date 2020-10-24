Столица Украины остановилась между Кувейтом и Гановером Источник: Unsplash

Столица Украины поднялась на 52 ступеньки в "топе" лучших мировых городов. Об этом свидетельствуют данные World Best Cities.

Киев занял нишу между Кувейтом (86 место) и Ганновером (88 место) и остановился на 87 месте.

Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но она одна из самых выразительных.

Отмечается, что в 2019 году столица Украины занимала 139 строчку, а уровень процветания оценили в 61 бал. При этом первую тройку рейтинга занимают Лондон, Нью-Йорк и Париж.

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