Счастливая Украина: страна "поднялась" в рейтинге ООН [ Редактировать ]
Ежегодный рейтинг счастья ООН поставил Украину на 133 место среди стран мира.
Об этом пишут в отчете World Happiness Report 2020.
По информации, Украину поставили на 10 строчек выше и теперь она занимает 123 место из 156 стран и находится между Намибией и Либерией.
Отмечается, что самой "счастливой" является Финляндия, за ней идет Дания, а бронзу в рейтинге одержала Швейцария.
Кроме того, на последних местах оказались Афганистан Центральноафриканская республика и Южный Судан.
Фото: Espresso.tv
Ранее мы сообщали, что при ООН создали фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фундация будет помогать странам со слабой медициной.
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