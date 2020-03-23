Ежегодный рейтинг счастья ООН поставил Украину на 133 место среди стран мира.

Об этом пишут в отчете World Happiness Report 2020.

По информации, Украину поставили на 10 строчек выше и теперь она занимает 123 место из 156 стран и находится между Намибией и Либерией.

Отмечается, что самой "счастливой" является Финляндия, за ней идет Дания, а бронзу в рейтинге одержала Швейцария.

Кроме того, на последних местах оказались Афганистан Центральноафриканская республика и Южный Судан.

Фото: Espresso.tv

Ранее мы сообщали, что при ООН создали фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фундация будет помогать странам со слабой медициной.