Цюрих, Праиж и Гонконг стали самыми дорогими городами в мировом рейтинге. Об этом сообщает The Economist Intelligence Unit.

Столь резкое изменение в рейтинге случилось из-за пандемии коронавируса и обвала цен.

Пандемия COVID-19 ослабила доллар США, тогда как западноевропейская и азиатская валюты укрепились, что и изменило цены на товары и услуги.

Отмечается, что в прошлом году Сингапур и Осака занимали первое место наряду с Гонконгом. При этом в Сингапуре падение цен объясняют выездом иностранных работников.

Известно, что в 2020 году рейтинг выглядит следующим образом: 1 место − Цюрих, Париж, Гонконг; 2 место − Сингапур; 3 место − Тель-Авив и Осака; 4 место − Женева и Нью-Йорк; 5 место − Копенгаген и Лос-Анджелес.

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