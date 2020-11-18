Киев "подешевел" в мировом городском рейтинге [ Редактировать ]
Цюрих, Праиж и Гонконг стали самыми дорогими городами в мировом рейтинге. Об этом сообщает The Economist Intelligence Unit.
Столь резкое изменение в рейтинге случилось из-за пандемии коронавируса и обвала цен.
Пандемия COVID-19 ослабила доллар США, тогда как западноевропейская и азиатская валюты укрепились, что и изменило цены на товары и услуги.
Отмечается, что в прошлом году Сингапур и Осака занимали первое место наряду с Гонконгом. При этом в Сингапуре падение цен объясняют выездом иностранных работников.
Известно, что в 2020 году рейтинг выглядит следующим образом: 1 место − Цюрих, Париж, Гонконг; 2 место − Сингапур; 3 место − Тель-Авив и Осака; 4 место − Женева и Нью-Йорк; 5 место − Копенгаген и Лос-Анджелес.
Читайте также, Киев приравняли к Ганноверу в рейтинге лучших городов мира. Также был оценен уровень процветания столицы Украины.
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