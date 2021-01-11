На виборах президента Киргизстану переміг колишній політв'язень. Садир Жапаров набрав майже 80 % голосів. Із тюрми, де відбував 11-річний термін за організацію заворушень, політик вийшов у жовтні під час хвилі протестів.

Тоді його призначили прем'єр-міністром. Разом з дочасними виборами в країні провели референдум щодо форми правління. Більшість громадян підтримала президентську республіку.