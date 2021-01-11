У Греції несподівано відкрили пляжний сезон [ Редактировать ]
У Греції вже відкрили пляжний сезон. На узбережжі Афін люди засмагали на піску, купалися в морі та гуляли набережною. В країні аномально тепла зима: 23 градуси в столиці і 26 на острові Крит. Зазвичай цієї пори в Греції температура коливається від нуля до плюс 10.
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