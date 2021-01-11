У МОЗ наполягають на доцільності карантину після новорічних свят [ Редактировать ]
Одужало більше, ніж захворіло. Сьогодні у МОЗі звітують про позитивну статистику - інфікувалися майже чотири тисячі триста українців, а вилікувалися понад 4 тисячі вісімсот.
Найбільше нових хворих у Запорізькій, Київській, Одеській, Миколаївській областях та у столиці. Найменше - на Кіровоградщині. Проте така динаміка не означає передчасне закінчення локдауну. Про це каже Максим Степанов. За словами міністра охорони здоров'я, карантин особливо потрібен після свят.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян якщо ми накладемо і кількість людей, які інфіковані на COVID-19 з одного боку, з іншого, які потенційно можуть захворіти на грип, якщо нічого не робити, то в нас може виникнути достатньо напружена ситуація. саме тому, щоб цього не було і надалі, ми ввели карантин з 8 по 24 січня включно.
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