Одужало більше, ніж захворіло. Сьогодні у МОЗі звітують про позитивну статистику - інфікувалися майже чотири тисячі триста українців, а вилікувалися понад 4 тисячі вісімсот.

Найбільше нових хворих у Запорізькій, Київській, Одеській, Миколаївській областях та у столиці. Найменше - на Кіровоградщині. Проте така динаміка не означає передчасне закінчення локдауну. Про це каже Максим Степанов. За словами міністра охорони здоров'я, карантин особливо потрібен після свят.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: