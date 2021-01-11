Випереджає весь світ за темпами вакцинації, як і раніше, Ізраїль. Утім, це не вплинуло на рішення влади - карантинні заходи посилюються і стають жорсткими як ніколи. Адже коронавірус стрімко поширюється. Більше знає Антон Готліб.

Вакцинація б'є рекорд за рекордом. За два тижні вдалося прищепити близько мільйона восьмисот тисяч людей, це 20 відсотків населення. Потім темпи уповільнилися через дефіцит вакцини, але надійшла нова партія, і машина знову запрацювала. Розпочали вже повторну вакцинацію. Першим другу дозу отримав прем'єр-міністр.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Нова велика партія вакцини має прибути буквально днями, і ми зможемо швидко відновити нашу економіку, відкрити паби, ресторани, спортивні зали, школи, синагоги й театри. Щоб це сталося, від вас потрібні дві речі: вакцинуватися і поки що дотримуватися карантинних правил. Ми разом увійшли в пандемію і вийдемо з неї першими у світі.

Це хороші новини. Поганих теж вистачає - останні дані Міністерства охорони здоров'я налякали не на жарт. За добу виявлено вісім тисяч заражених, близько тисячі хворих у тяжкому стані. Госпіталі один за одним доповідають про стовідсоткову заповненість ковідних відділень.

Скасовані всі планові операції, тільки для порятунку життя. Анестезіологів задіюють для надання допомоги хворим на коронавірус".

Юлій Едельштейн, міністр охорони здоров'я Ізраїлю:

Тим, хто не розуміє, що відбувається, я поясню дуже просто - якщо так піде далі й ми ніяк не діятимемо, в найближчі тижні отримаємо сотні нових смертей, тисячі тяжких хворих і десятки тисяч хворих. Це ціна за бездіяльність.

Експерти кажуть, що масовий або колективний імунітет з'явиться не раніше ніж за три-чотири тижні. За цей час можуть померти тисячі людей. Тому уряд ухвалив рішення різко посилити карантинні заходи.

Юлій Едельштейн, міністр охорони здоров'я Ізраїлю:

Ми повинні запровадити тотальний карантин. Без будь-яких "але" і "якщо", без винятків. Тільки роботи, пов'язані з життєдіяльністю. Заклади освіти закриваються. Жодних зібрань і святкувань. Тільки так ми зможемо пройти цю хвилю зараження й покласти край пандемії.

Заходи справді будуть найжорсткішими за весь час пандемії. Поліція отримала виключні повноваження, аж до арешту порушників. До справи знову залучили спецслужби - вони стежитимуть за тими, хто перебуває в ізоляції.

Карантин триватиме стільки, скільки потрібно, кажуть в уряді, аж поки не спостерігатиметься значного зниження кількості хворих і не буде вакциновано мінімум половину населення.