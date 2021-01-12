У Німеччині почав діяти ще суворіший локдаун [ Редактировать ]
Новий локдаун зі ще суворішими обмеженнями почав діяти в Німеччині. Він триватиме щонайменше до кінця місяця й передбачає максимальну заборону контактів між людьми. Влада запроваджує обмеження на пересування в радіусі 15 кілометрів від місця проживання.
А для тих, хто повертатиметься додому з епідемічно небезпечних районів - обов'язковий тест на COVID і 10 денний карантин. Готелі, ресторани, культурні та спортивні заклади - зачинені. Заборонені й туристичні подорожі.
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