Українські моряки пройдуть навчання у США [ Редактировать ]
Українські військові моряки прибули на навчання до США. У місті Балтимор три екіпажі пройдуть 10 тижневий курс спецпідготовки з управління катерами класу "Айленд". Такі військово-морські судна вже вдруге планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони.
Нагадаю, минулого жовтня український флот отримав два патрульні катери класу "Айленд". Їх назвали "Слов'янськ" і "Старобільськ". Цьогоріч зі США доправлять ще три кораблі.
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