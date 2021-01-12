Українські військові моряки прибули на навчання до США. У місті Балтимор три екіпажі пройдуть 10 тижневий курс спецпідготовки з управління катерами класу "Айленд". Такі військово-морські судна вже вдруге планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони.

Нагадаю, минулого жовтня український флот отримав два патрульні катери класу "Айленд". Їх назвали "Слов'янськ" і "Старобільськ". Цьогоріч зі США доправлять ще три кораблі.