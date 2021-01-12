В Карпатах люди снова застряли на подъемнике [ Редактировать ]
Во вторник, 12 января, утром на горнолыжном курорте в Карпатах произошло ЧП - на подъемнике застряли 14 человек. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
По его словам, на горнолыжном курорте "Захар Беркут" в селе Волосянка Сколевского района Львовской области остановился подъемник с 14 работниками комплекса.
"На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. В настоящее время все лица сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства остановки подъемника выясняются", - отметил Козицкий.
По информации от управления ГСЧС во Львовской области, людей сняли с помощью альпинистского снаряжения через 40 минут после того, как поступило обращение. К спасательным работам привлекались 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.
Напомним, 1 января в с. Славское Сколевского района Львовской области из-за выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). В результате происшествия 74 человека (в числе которых было 13 детей и 3 беременных женщины) буквально "зависли" в воздухе на несколько часов.
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