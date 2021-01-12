Гранатовый сок обладает множеством полезных свойств. В частности, он способен укреплять иммунитет и улучшать состав крови. По крайней мере, так принято считать. Однако действительно ли так полезен этот напиток на самом деле?

Врачи развенчали три главных мифа о гранатовом соке, передает changeua.com.

Первый миф: гранатовый сок чрезвычайно полезен. В самом гранате действительно много антиоксидантов: флавоноидов, антоцианов, полифенолов, катехинов и пуникалагинов. В 100 г зерен содержится 21% суточной нормы витамина К, 17% витамина С и 16% клетчатки.

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Однако сок - другое дело, говорит гастроэнтеролог Алексей Парамонов. Он отметил, что соки содержат большое количество сахара. Так, в 100 мл гранатового сока его содержится около 14%, при этом витаминов уже не так много. Таким образом, от цельных гранатовых зерен пользы гораздо больше.

Второй миф: гранатовый сок можно использовать в качестве лекарства для улучшения кровеносной системы и при пониженном уровне железа и гемоглобина.

Специалист пояснил, что железо и гемоглобин могут повысить только медицинские препараты. В одном стакане сока содержится всего 0,249 мг железа, тогда как суточная норма составляет 8-27 мг. Иногда выпивать стакан гранатового сока можно, но при этом следует регулярно добавлять в пищу продукты с более высоким содержанием железа.

Также иногда врачи рекомендуют гранатовый сок, когда человеку с болезнями ЖКТ нужно восстановить организм после жестких диет, приводящих к дефициту витаминов и массы тела.

Третий миф: гранатовый сок можно пить всегда, даже натощак. Это ошибочное мнение, поскольку большая доза сахара ощутимо повышает уровень глюкозы в крови. Лучше разбавлять сок водой, чтобы не провоцировать рефлюкс из-за повышенной кислотности продукта, советует доктор.

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