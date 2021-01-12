В Україні дорожчають... яйця! Лише за пів місяця ціни підскочили на десять гривень за десяток. І це не межа, - кажуть експерти.

Скільки просять за яйця зараз і коли вони стануть "золотими"?

Чубаті, з оперенням на лапах, або як тут кажуть "у штаанях", та звичайні. Пані Галина із села Федорівка тримає курок-несучок різних порід. У неї їх три десятки. Але зараз зібрати багато яєць не вдається. Кури оголосили "зимовий локдаун" своїм господарям. Щодня є тільки 5-6 яєць.

Галина, жителька села Федорівка:

На половину менше. Так, як літом кожного дня курка несеться, то зимою через день несеться, а то й через два. Оці чорні, то вони кожен день, а це то більш до м'яса ці великі Брами.

Господиня каже: прогодувати курку нині недешево. "У меню" - тільки натуральні корми.

Галина, жителька села Федорівка:

Щоб жовтки були жовті - зеленого треба, кропиви треба трошки давати весною. Це літом заготовить, а зимою сухенькою давати, щоб вони їли.

У Вас домашні яйця? - Домашні. - Скільки вони вартують? - Вони коштують 40 гривень десять штук.

Пані Галина, свій товар привезла на центральний ринок Рівного. Продає курей та яйця. Каже: у неї найдешевші. Ціни ще не піднімала, хоча її конкуренти вже правлять за десяток яєць пів сотні гривень.

Галина, продавчиня:

Оце зібрані за тиждень яйця домашні. Пшениця зараз подорожчала. Зараз пшениця майже 10 гривень кілограм. Того і яйця подорожчали. Тут - від 25-39 грн.

У продавчинь Надії та Наталії на прилавку широкий асортимент - яйця крупніші й дрібніші. Тому дорожчі й дешевші. Кажуть: залежить від виробника і категорії. Ціни коливаються від 25 до 39 гривень за десяток.

Наталія, продавчиня:

І яйця підуть вище, ціна яєць. Десь до 20 грудня сталось подорожчання. Зараз всім людям важко жити. Все дорого.

Продавчині погоджуються - вартість зависока. Люди обурюються, та однаково купують.

Любов, жителька Рівного:

Хоч десять штучок купила, бо ж нема грошей. Що ж тієї пенсії. І ще ж кажуть, будуть дорожчі аж по сорок, то я не знаю як будемо. Не будемо їсти.

Лише за кілька останніх тижнів курячі яйця в Рівному здорожчали на 10 гривень. І це не межа. Фахівці цінову політику пояснюють не тільки сезонним коливанням, а й здорожчанням кормів для птиці. А отже, зарізати курку вигідніше, ніж годувати її і чекати яєць.

Надія Переходько, директорка Департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації:

По сільськогосподарських підприємствах в середньому на 7% зменшилося виробництво яєць. Ми у цьому році по Україні маємо зменшення валового збору зерна на 15-18 відсотків. Маємо суттєве підвищення ціни на зернові культури. В середньому в межах 70%, і тому маємо похідну підвищення цінової ситуації на яйця, тому що підвищилися складові собівартості продукції.

Популярний продукт дорожчатиме ще, - кажуть експерти. До кінця січня ціна на курячі яйця підвищиться. За десяток доведеться віддати не менше як 40 гривень. Тож нині біля яток із яйцями черги. Люди купують хто десятками, а хто й лотками. Беруть на щедрий вечір і про запас. Скільки коштуватиме цього року великоднє яйце навіть прогнозувати ніхто не береться.