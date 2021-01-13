На Запоріжжі чупакабра тероризує селян [ Редактировать ]
Загадкова тварина тероризує жителів кількох сіл на Запоріжжі. Уночі хтось трощить клітки у дворах, давить курей, качок, кролів і навіть - свиней.
Громадою шириться поголос про містичну чупакабру - про яку кожен чув, але ніхто не бачив. До пошуків невідомого звіра долучився і Сергій Бордюжа.
Ці аматорські кадри з'явилися в інтернеті кілька днів тому. Жителі Біленького почали викладати відео в чаті рідного села. Хтось зранку не дорахувався зо два десятки кролів, побачив лише потрощені клітки.
Оце то кігті які! І це зубами ламалося!
А у когось за одну ніч було знищено близько десятка свиней.
Я сознание чуть не потеряла. Сын выскочил, соседка прибежала начала меня конечно в чувство приводить.
Завітали непрохані нічні гості й до садиби Олексія Тищенка. Чоловік з родиною живе в самому центрі села.
Оно впихнуло голову, я так, насколько я понимаю, вытаскивал кроля и разорвал его. Он же, наверное, упирался где-то здесь. И получается, напополам его разорвало.
І найдивніше в цих історіях, кажуть місцеві, що в жодному випадку нападник не з'їв і не поцупив свійську тварину.
Олексій Тищенко, житель Біленького:
Я именно с "подкованными" людьми общался, вот они говорят, что это волчица волчат учит охотиться. На углу, улицы тоже у человека два нападения было, но он не заявлял об этом.
Між тим, селом уже шириться поголос про сумнозвісну чупакабру.
Зінаїда Васильєва, жителька Біленького:
Дуже налякані і кожний закриває той сарай. Мені сусідка подзвонила і каже: "Твої кози на лугу пасуться? Ховай, того що така і така проблема". Тепер я під залізні двері - залізний замок.
Та в селищній раді у містичного звіра не вірять.
Світлана Зачепило, сільський голова Біленьківської ОТГ:
У нас лисиці ходять, у нас на найближчій вулиці до населеного пункту з'являються з полів лисиці, бродячі собаки. Неодноразово скаржилися на те, що зграї собак бачили. Розумієте?
Аби впіймати нічного терориста, в сільській громаді вже звернулися по допомогу до правоохоронців.
Сергій Артемов, офіцер поліції Біленьківської ОТГ:
Версій у поліції завжди повинно бути багато. Але це схоже більше на звіра.
Просять допомогти й лісників.
Григорій Чернета, лісничий Крутоярівського лісництва:
Або бродячі або свійські собаки десь у когось відірвалася і зробила отакі пошкодження тим кліткам і подавила кролів. Коли вовк голодний, він ніколи в житті не залишить свою здобич тут, на місці. Він її буде тягнути або в лігво до себе, або до виводка.
Та й самі селяни не сидітимуть склавши руки - патрулюватимуть сільські вулиці. А мисливці тим часом прочісуватимуть навколишні поля та ліси.
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