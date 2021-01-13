На Прикарпатті черговий скандал через гроші, які виділили потерпілим від повені. Жителі Тисмениці скаржаться, що чиновники взялися укріплювати береги не там, де треба. І замість вберегти їх від наступу води, навпаки - повернули її просто на людські хати. Чи справді це так? Жанна Дутчак перевіряла.

Тисмениця - місто, яке часто потерпає від ударів стихії. Його затоплює по кілька разів у рік. Уся біда від ось цієї річки, яка тече через усе місто. І після кожної потужної зливи миттєво заливає все навкруги.

Під час торішньої червневої повені затопило десятки дворів, а на дорогах плавали човни.

Місцеві жителі розповідають, русла річки не чистили і не укріплювали десятиліттями. Тож після цієї руйнівної повені люди сподівалися, що нарешті до найважливішого руки дійдуть. На будівельників чекали пів року. І от наприкінці грудня приїхали. Та розпочали роботи чомусь із середини річки.

Тут не було проблемного місця ніколи, ні обривало берег, нічого. Чотири-три і навіть там - п'ять метрів каміння закидали у воду і завузили річку, і навіть зараз вже на сантиметрів тридцять піднявся рівень води, що навіть опадів ще нема. А як будуть опади, то що буде?

Олександр живе трохи вище від місця, де розпочалися роботи. Каже: його обійстя затоплює щороку і то по кілька разів. Будинок не заливало рятувала заплава біля мосту. Та тепер під загрозою опинилася вже й хата, і не лише його. Будівельники не тільки звузили русло, а й значно підняли рівень одного з берегів.

Олександр Гам, житель Тисмениці:

Нема куди воді сходити. Завузили річку і вона не перестане тепер сходити. Замість того, щоб зробити цей берег, щоб воно краще тут сходила - вони там звузили, тобто вода буде накопичуватися і все.

Галина Дроздюк, жителька Тисмениці:

Підняття цього рівня цієї території грозить нам ще більше, бо вода не має куди дітися. То там де будинки, густонаселений район - нічого не робиться.

Найпроблемніші місця в Тисмениці вище по течії, розповідають люди. Там подекуди береги знесло аж до будинків.

Будівельники пропрацювали десять днів. За цей час встигли засипати камінням кілька десятків метрів. Та далі містяни не дозволили працювати і заблокували їхню техніку.

У Тисменицькій райадміністрації пояснюють: що і де робити - вирішували не вони, а місто. Саме міська влада готувала проєктно-кошторисну документацію. А фінансували роботи з повеневого фонду, а це три мільйони 700 тисяч, за які мали укріпити 250 метрів берега. Зробили трохи більше як п'ятдесят.

Ольга Христан, заступниця голови Тисменицької РДА:

Поступили два звернення від громадян. Люди просять, щоб ми зупинили роботи, бо на їх думку цей проект є недосконалим. Ми не можемо піддавати це проект сумніву, тому щ він пройшов державну експертизу. Якщо буде ініціатива міської влади внести зміни в проект, то звичайно, підрядник буде виконувати роботи по зміненому проекту.

І вже над цим почали працювати, запевнили в міськраді. Навіть створили робочу групу. Планують провести повторну експертизу.

Тетяна Градюк, міський голова Тисмениці:

Хочу сказати, що закралися сумніви у представників влади у тому, яким чином розроблявся цей проект. Жителі не бачили жодного разу, щоб хтось виїжджав на цю ділянку річки, щоб проводилися якісь заміри, було якесь спілкування між людьми.

На проведення експертизи та корегування плану потрібен час. Та його насправді не так і багато до весни. А от коли саме відновлять укріплювальні роботи в міській раді не знають. Адже 3 мільйони 700 тисяч, які вони отримали, потрібно було освоїти до кінця минулого року. Через блокування техніки містянами вони не встигли, тож більшість коштів повернулася назад у державний бюджет. Чи виділять їх цього року не відомо.