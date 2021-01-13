У Білорусі поновили репресії проти журналістів [ Редактировать ]
У Білорусі тривають репресії проти незалежних ЗМІ. Напередодні в Мінську зник ще один журналіст Андрій АлексАндров. За словами друзів та колег, він перестав виходити на зв'язок, а його мобільний був вимкнений.
Пізніше стало відомо, що Александров перебуває в одному зі столичних відділків міліції - туди поїхав його адвокат.
У чому звинувачують журналіста, невідомо. Його дівчина, з якою теж відучора не було зв'язку, знайшлася у сумнозвісній в'язниці на Окрестіно.
За даними правозахисного центру "Вясна", наразі у білоруських в'язницях перебувають 178 політв'язнів.
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