У Білорусі тривають репресії проти незалежних ЗМІ. Напередодні в Мінську зник ще один журналіст Андрій АлексАндров. За словами друзів та колег, він перестав виходити на зв'язок, а його мобільний був вимкнений.

Пізніше стало відомо, що Александров перебуває в одному зі столичних відділків міліції - туди поїхав його адвокат.

У чому звинувачують журналіста, невідомо. Його дівчина, з якою теж відучора не було зв'язку, знайшлася у сумнозвісній в'язниці на Окрестіно.

За даними правозахисного центру "Вясна", наразі у білоруських в'язницях перебувають 178 політв'язнів.