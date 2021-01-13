Ученые дали прогноз по COVID-19 на ближайшие 10 лет [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Американские ученые из Университета Эмори в Атланте и Университета Пенсильвании составили прогноз развития COVID-19 на ближайшее десятилетие. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Исследователи проанализировали данные по четырем известным коронавирусам человека семейства HCoV, вызывающим легкие симптомы простуды.
Полученные данные показали, что в ближайшие 10 лет коронавирус SARS-CoV-2 перейдет в разряд эндемических, то есть будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями.
Данные серологических исследований показывают, что, как правило, первичное инфицирование всеми четырьмя эндемическими штаммами HCoV происходит в раннем возрасте. При этом вырабатываются оба вида антител - краткосрочных IgM, определяющих острый ответ иммунной системы, и IgG, обеспечивающих долговременную иммунную память.
Вместе с тем степень распространенности коронавирусов семейства HCoV в популяции очень высока. Эти инфекции в детстве переносят практически все в виде детского насморка, а затем уже больше не болеют. Случаи обнаружения антител IgM у людей старше 15 лет крайне редки.
Когда SARS-CoV-2 станет эндемическим, первое заражение будет происходить в возрасте 3-5 лет, а само заболевание - протекать с симптомами легкой простуды. Иммунитет от перенесенного в детстве в легкой форме заболевания будет распространяться на всю жизнь.
Пожилые люди, если и будут болеть, то в легкой форме, так как сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат им определенную иммунную защиту.
Широкомасштабная вакцинация, по мнению ученых, при этом станет не нужна, так как вакцины вызывают лишь кратковременную защиту от повторного заражения. Но сейчас вакцинирование необходимо.
Вакцины снижают тяжесть заболевания и формируют массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.
Возможно, вакцинацию следует отменять постепенно, сохраняя ее для определенных возрастных групп. Кто это будет - пожилые люди или, наоборот, дети, - можно будет сказать только спустя некоторое время на основе анализа динамики развития заболевания.
Как сообщали "Подробности", известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что разработка вакцин от COVID-19 обеспечит прорыв в лечении онкологии.
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