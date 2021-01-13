Україна може відмовитися від китайської вакцини Sinovac у разі її неефективності, - про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

А ситуація з китайською вакциною така: Україна наприкінці грудня підписала перший контракт з виробником на постачання майже двох мільйонів доз. Попередньо - в лютому. Але сама сироватка ще є кандидатом і не пройшла всі стадії затвердження. Є питання щодо її ефективності. Вона має бути не нижче за сімдесят відсотків.

Однак у Бразилії заявили про ефективність Sinovac у 50 відсотків, в Індонезії - у 65 процентів. Та це ще не кінцеві результати, - кажуть в українському МОЗ. Тож якщо китайська вакцина не виправдає сподівань - Україні повернуть гроші.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: