Сотні аварій, вантажівки, які витягають із заметів, та порти, що змушені обмежити роботу. В середині січня в Україну таки прийшла зима. Деякі міста засипає снігом.

Дніпро, Харків, Херсон, Львів.... Попереджають про небезпеку в Карпатах - там найближчим часом можливе сходження лавин. А ще абсолютно на всі регіони насувають люті морози.

Чого чекати? І якої біди вже наробила сніжна зима?

Засипати Україну почало ще з ночі. Точніше, не всю. Снігопади накрили області вибірково. Кіровоградщина. Тут уже під ранок усі дороги замело. Результат - аварії. На трасі Кропивницький - Миколаїв водій "Опеля" вилетів на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус.

Олександр Шептенко, заступник начальника відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту ГУ НП у Кіровоградській області:

Не врахував дорожні та погодні умови, а саме засніженість дорожнього покриття.

Результат: один загиблий чоловік, та один - травмований.

Олександр, водій:

Надо быть осторожными, внимательными надо быть, да. В себе уверен, а в других не уверен, так и происходит.

Та навіть увага й обережність не рятують. У Дніпрі насипало снігу майже до колін. І на ранок на дорогах буксували всі автівки. Утворилися довжелезні затори. Комунальники оперативно вивели на вулиці десятки снігоприбиральних машин. А в області зі снігового полону довелося визволяти швидку, в якій везли жінку в пологовий будинок!

Сергій Корінний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Чотири особи було всередині. Також там знаходилась породілля, яка їхала до пологового будинку. За допомогою буксирного троса витягли з замету швидку медичну допомогу.

На Харківщині ситуація схожа. І півметрові замети на дорогах, і рятувальники, яким довелося рятувати медиків. Вони тросом витягали одразу дві карети "швидкої". У Балаклійському районі чоловік, який через ліс ішов до автобусної зупинки, впав і зламав ногу. "Швидка", що їхала йому на допомогу, злетіла в кювет і застрягла. Лікарі добиралися до постраждалого пішки. Чоловіка - знайшли.

Анатолій Торяник, заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області:

Звернулися до нас за допомогою витягнути автомобіль зі снігового замету. Вони витягли автомобіль на дорогу. Лікарі в цей час пішки пішли до хворого. І після виклику, лікарі слідували ще до одного хворого.

В обід снігопад припинився. Та в Харкові на добу до 11 години 14 січня заборонили рух вантажівок, аби вони не заважали чистити сніг. А от хто по справжньому радий хурделиці - так це діти.

Наконец-то снег, горка!

Втім, таким гіркам радіють не всі. На Миколаївщині в одному з містечок автівки не змогли піднятися вулицею. Дорога виявилася недитячим випробуванням, і машини зісковзували з пагорба, немов санчата, ледь оминаючи одна одну. Дивом не зачепило жінку.

Тікай! Бо зараз жовтий тебе поцілує!

Затяжний підйом не змогли подолати вантажівки й на Херсонщині. Одразу 18 ваговозів застрягли на під'їздах до одного із сіл. Рятувальникам вдалося їх витягти із заметів лише під ранок. І хоча синоптики обіцяють, що найближчими днями сильно не сніжитиме, надзвичайники закликають людей не ризикувати.

Квіта Заобурна, речниця ГУ ДСНС у Херсонській області:

Ми звертаємося до всіх водіїв бути обережними і зважати на негоду, по можливості не вирушати в дорогу, особливо на дальні відстані під час несприятливих погодних умов.

А от в Одесі активно готуються до снігопадів і морозів. Спеціальні служби розгортають пункти обігріву й допомоги безхатькам. У місті за пів доби випала половина місячної норми опадів для січня. Комунальники й досі розчищають вулиці й посипають спеціальною сумішшю.

Дмитро Жеман, заступник міського голови Одеси:

Вечером ждем похолодание и возможен гололед. Уже с пятницы минусовая температура будет как днем, так и ночью.

І морози насуваються не лише на Одесу. По всій країні слідом за снігопадом настануть холоди. Майже до мінус 20 градусів.

Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології:

Температура вночі 12-17, вдень 9-14 градусів морозу. І 17, 18 січня найхолодніші будуть дні вночі 16-21, опади припиняються до речі, вдень 10-15 градусів нижче нуля.

А в Карпатах прогнозують сходження лавин. Тож у гірських районах оголосили штормове попередження й закликали туристів, які так довго чекали на сніг, не йти в гори.