Какой продукт мешает похудению [ Редактировать ]
Человек может правильно питаться, постоянно заниматься спортом, но при этом не сбрасывать вес. Результаты исследования Лондонского университета королевы Марии доказывают, что за накопление лишних килограммов - особенно на желудке - отвечает еда: натрий, который в основном имеется в поваренной соли, передает newsyou.info.
Немецкое общество питания (DGE) считает, что люди потребляют в четыре раза больше соли, чем им нужно. Суточная потребность в соли для взрослого человека составляет 1,4 грамма. Натрий, который содержится в соли, заставляет организм накапливать воду в тканях и, следовательно, мешает потере веса.
Злоупотребление натрием также изменяет метаболизм и препятствует всасыванию жиров, особенно в желудке. Об этом говорят результаты исследования: с каждым граммом соли, которую человек потребляет сверх меры, вероятность ожирения повышается на 25%.
По мнению специалистов, для снижения употребления соли можно применять другие методы, чтобы усилить вкус еды. Так, овощи и мясо можно не отваривать, а жарить на гриле с применением специальных ароматизаторов и специй.
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