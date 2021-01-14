В Киеве инфицированность коронавирусом перевалила за 120 тысяч [ Редактировать ]
За стуки в столице зафиксировали 794 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 120 186 случаев COVID-19. При этом, выздоровели 45 527 человек (699 - за минувшие сутки), еще 2141 умерли (13 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет;
- 325 мужчин, возрастом от 18 до 85 лет;
- 16 детей - от 1 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (136 человек), Днепровском районе (126 случаев) и Соломенском районе (116 пациентов).
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса. Всего за 24 часа было проведено 54 265 тестирований на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, в Украине хотят ввести свидетельства о проведении вакцинации от коронавируса. Об этом в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Читайте также, Украина попросила у Евросоюза помощь с коронавирусной вакцинацией. В стране переговорные позиции являются достаточно слабыми, если сравнивать их с ЕС, но препарат может поступить в страну в марте 2021 года.
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