Президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану сделали первую прививку от коронавируса. О получении вакцины турецкий лидер написал в Telegram.

Эрдогана вакцинировали препаратом китайской компании Sinovac.

Прививку турецкого президента не транслировали в прямом эфире, как это делали, например, политики в США.

Мне тоже сделали прививку.

13 января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения, но вакцинация остального населения началась только сегодня.

Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.