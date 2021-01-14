Эрдогану сделали первую прививку от коронавируса [ Редактировать ]
Президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану сделали первую прививку от коронавируса. О получении вакцины турецкий лидер написал в Telegram.
Эрдогана вакцинировали препаратом китайской компании Sinovac.
Прививку турецкого президента не транслировали в прямом эфире, как это делали, например, политики в США.
Мне тоже сделали прививку.
13 января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения, но вакцинация остального населения началась только сегодня.
Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.
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