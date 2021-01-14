Украина планирует увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Отмечается, что 14 января Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увеличению мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области.

Согласно принятому решению, будут использоваться более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц - "Украинское радио", 95,3 МГц - "Радіо Промінь", 95,7 МГц - "Голос Донбасса", 102,6 МГц - "Радио Культура".

Кроме того, телеканалу "Первый западный" продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

Ранее сообщалось, что 1 марта 2020 года в Украине запустили новый развлекательно-информационный телеканал для временно оккупированных территорий. Канал получил название "Дом", он транслирует программы на украинском и русском языке.

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