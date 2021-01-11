Для оккупированных территорий будет определен "конфликтный" и "постконфликтный" периоды Источник: Министерство обороны Украины

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий представило законопроект "О государственной политике переходного периода", который посвящен преодолению последствий войны на Донбассе и оккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ находится на рассмотрении органов центральной и местной власти, ученых, международных и общественных организаций, экспертов и военных

После сбора предложений законопроект будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду и обнародован отдельно с учетом предложений.

В пояснительной записке сказано: "Есть потребность ввести регулирование ряда процедур, связанных с постконфликтным периодом, среди которых, в частности, вопрос ограничения для занятия должностей (люстрация), определение критериев, по которыми должна быть осуществлена амнистия (освобождение от ответственности) и т. д.".

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Законопроект предлагает следующие шаги:

для оккупированных территорий будет определен "конфликтный" и "постконфликтный" периоды, что даст определенный алгоритм действий государства во время деоккупации и последующей реинтеграции территорий, включая вопросы демилитаризации, решение гуманитарных проблем, обеспечение правопорядка и правосудия, национальный диалог;

введение переходного правосудия, ответственность за правонарушения, совершенные в период временной оккупации, ограничения на занятие должностей пособниками оккупантов;

восстановление деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях: порядок определения территориальной подсудности, вызова в суд и сообщения о судебном решении участникам дела;

решение вопроса подследственности уголовных правонарушений, совершенных на оккупированных территориях, осуществления специального досудебного расследования и специального судебного производства;

введение института конвалидации сделок (до деоккупации - только односторонних), которые были совершены во время оккупации: процедуры подтверждения актов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, образовательных квалификаций;

формирование кадрового резерва государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

детализизация особенностей осуществления прав и их обеспечения во время конфликтного периода, упрощение определенных процедур и порядка, внедрение более устойчивых социальных гарантий.

Напомним, что 11 января в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский военнослужащий.