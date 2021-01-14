В 2021 году в рамках программы "Большая стройка" построят около 300 объектов. Об этом заявил глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев.

В "Большую стройку - 2021" войдут около 300 объектов. Из них 70% - это объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные объекты и ЦНАП. И 30% - объекты экономического развития: индустриальные парки, экономические агломерации, туристическая инфраструктура, а также музеи науки..

Каждый объект без исключения будет отвечать современным требованиям доступности и принципам инклюзии. Окончательный перечень объектов программы на этот год утвердят совместно с регионами до конца января.

"В этом году, основываясь на прошлогоднем опыте, мы будем измерять эффективность выполнения программы в каждой области не только по количеству новых мест в школах или садах. Теперь мы будем оценивать количество реально созданных рабочих мест, а не потенциальных, и показатель суммы будущих инвестиций, вовлеченных в конкретную область благодаря проектам Большого строительства - 2021.

Напомним, что уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.

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