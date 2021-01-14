І саме в розпал зими та опалювального сезону влада вирішила підвищити комунальні тарифи! В опозиції вважають: обгрунтування цьому - немає. І криза в енергетиці створена штучно. Бо видобуток власного газу в Україні з лишком покриває всі потреби населення. До того ж ціна такого палива - щонайменше вдвічі нижча, ніж українці платять зараз.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя":