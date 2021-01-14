У “Опозиційній платформі - За життя” обурені підвищенням ціни на газ [ Редактировать ]
І саме в розпал зими та опалювального сезону влада вирішила підвищити комунальні тарифи! В опозиції вважають: обгрунтування цьому - немає. І криза в енергетиці створена штучно. Бо видобуток власного газу в Україні з лишком покриває всі потреби населення. До того ж ціна такого палива - щонайменше вдвічі нижча, ніж українці платять зараз.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя":
Когда в стране добывается государственной компанией газодобычи 14 млрд кубов газа и 10 млрд надо направить на население, и себестоимость этого газа в районе 3 тысяч гривен, продавать газ по 7 тысяч, по 8, кое-где по 10, и посадить говоря бытовым языком население на потребление импортного газа - это просто преступление, и никакие объяснения, что мвф требует, еще кто-то там со стороны, они не работают, люди не понимают, почему газ, который принадлежит народу, должен продаваться в три раза выше себестоимость.
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