Коронавірус за добу забрав життя 162 жителів України [ Редактировать ]
Майже вісім тисяч нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. 162 людини померли. Ушпиталили понад дві тисячі 200 пацієнтів.
Найгірші показники захворюваності у Києві, на Запоріжжі, Львівщині та Миколаївщині.
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Майже вісім тисяч нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. 162 людини померли. Ушпиталили понад дві тисячі 200 пацієнтів. Найвищі показники захворюваності у Києві, на Запоріжжі, Львівщині та Миколаївщині
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