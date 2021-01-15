Найгірші показники захворюваності у Києві, на Запоріжжі, Львівщині та Миколаївщині

Майже вісім тисяч нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. 162 людини померли. Ушпиталили понад дві тисячі 200 пацієнтів.

Найгірші показники захворюваності у Києві, на Запоріжжі, Львівщині та Миколаївщині.