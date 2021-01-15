Зима вже третю добу випробовує українців. Засніжило нарешті і в столиці, тут вже випало до 15 сантиметрів снігу. Замело і більшість регіонів України, а в Карпатах попереджають про сходження лавин.

Рятувальник Василь Фіцак стоїть по пояс у сніговому заметі на горі Піп Іван. Там він чергує цілодобово. Бо в Карпатах загроза сходження лавин. І якщо попри всі застереження хтось застрягне в горах - саме ці хлопці їх будуть шукати і рятувати. І це завдання надскладне. Бо зараз в горах мінус 13 і заметіль. Видимість не більше тридцяти метрів.

Василь Фіцак, начальник пошуково-рятувального відділення:

Зв'язку взагалі немає, хотілося б порадити туристам утриматися в найближчі дні від виходу у високогір'я. зараз бачите, що є місця де снігу по пояс. І зберігається третій ступінь лавинної небезпеки на північно-східних схилах Карпат.

Другу добу засипає Рівненщину. На головних трасах майже всю ніч працювала спецтехніка:

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Снігопад не припинявся близько 14 годин і фізично техніка не встигала своєчасно опрацьовувати ділянки автомобільних доріг.

І далі буде ще складніше - через сильні морози та ожеледицю. І якщо снігопад не припиниться, то в області навіть можуть обмежити рух транспорту. І за такої погоди новачкам радять взагалі забути про кермо, а досвідченим водіям бути обережними.

Ігор Головко, начальник служби безпеки дорожнього руху ГУ ДСНС у Рівненській області:

Не перевищувати швидкість, користуватись ременями безпеки, уникати ризикованих маневрів.

А це вже траса Київ-Чоп. Видимість знижена, на дорозі - ожеледиця.

Київ скували величезні затори. Довжина яких подекуди сягає кількох кілометрів. Стоїть і громадський транспорт. Та попри все люди говорять про сніг з усмішкою. Кажуть, нарешті прийшла зима.

Мы наконец-то дождались снега. Мы очень рады, все катаются. Дети рады, рады снегу, рады снежку. Не очень холодно.

Та для кого точно сніг не супер, це водії. І хоча замети ще невеликі, їзда вже складна.