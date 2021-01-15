У ВООЗ обговорюють введення паспорту імунізації [ Редактировать ]
У ВООЗ заговорили про паспорт імунізації, який вимагатимуть під час перетину кордону. Але для його запровадження є кілька перешкод. А саме: як заохотити мандрівників самих вакцинуватися і як перевіряти інформацію про достовірність щеплення.
Олег Бенеш, старший фахівець відділу імунізації ЄРБ ВООЗ:
З появою ефективних і безпечних вакцин проти коронавірусної інфекції ВООЗ вивчає питання, пов'язані з вакцинацією міжнародних мандрівників. І хотілося б нагадати, що використання міжнародного сертифікату профілактики є питанням, регульованим міжнародними медико-санітарними правилами.
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