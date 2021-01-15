У ВООЗ заговорили про паспорт імунізації, який вимагатимуть під час перетину кордону

У ВООЗ заговорили про паспорт імунізації, який вимагатимуть під час перетину кордону. Але для його запровадження є кілька перешкод. А саме: як заохотити мандрівників самих вакцинуватися і як перевіряти інформацію про достовірність щеплення.

Олег Бенеш, старший фахівець відділу імунізації ЄРБ ВООЗ: