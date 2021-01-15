Тривалість цього візиту до Уханя поки що не визначена

Група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я прибула до китайського Уханя, щоб з'ясувати, звідки взявся коронавірус. Більше про план роботи в делегації - розповість Світлана Чернецька.

Це історичні кадри. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я ступають на китайську землю. Тут їх уже чекають люди в захисних костюмах та машини швидкої допомоги. До Уханя дісталися 13 із 15 фахівців. Двоє науковців були змушені залишитися в Сінгапурі для додаткової перевірки.

У них негативні результати тесту на коронавірус, але позитивні - на антитіла. І хоча це не означає, що людина заразна, Пекін вирішив перестрахуватися.

Чжао Ліцзянь, речник Міністерства закордонних справ Китаю:

Китай чітко дотримуватиметься відповідних епідемічних обмежень, вимог та рекомендацій контролю. Тож питання про відсутність певних членів делегації - не до мене. Крім того, міжнародна група експертів мусить пройти карантин.

Просто з аеропорту фахівців відправили на самоізоляцію. Вона триватиме два тижні. Щоправда, роботу це не затримає. Науковці розпочнуть із зустрічей онлайн. Серед експертів, яких делегувала ВООЗ фахівці із захворювань, ветеринари, професори медицини, епідеміологи з усього світу.

Хунг Нгуєн, член делегації ВООЗ, фахівець із досліджень худоби:

Дуже важливо через два тижні карантину на власні очі побачити місцеві реалії. Адже ми багато чули про початок цієї пандемії, а зараз матимемо змогу бути тут безпосередньо, дослідити та зрозуміти ситуацію, поспілкуватися з китайськими колегами.

У плані візиту відвідини ринку морепродуктів, який вважають місцем зародження вірусу. Також лікарень, дослідницьких інститутів та навіть печер із кажанами. Адже досі не зрозуміло, від якої саме тварини коронавірус передався людині.

Пітер Бен Ембарек, голова делегації ВООЗ, фахівець із зоонозних інфекцій та продовольчої безпеки:

Мета цієї місії - досягти прогресу одразу в кількох дослідженнях, щоб краще зрозуміти, що ж тут сталося у грудні 2019. Усі ці дослідження дадуть нам змогу повернутися в часі та визначити географічні точки та часові відрізки, коли вірус поширився на популяцію людей.

Тривалість цього візиту до Уханя поки що не визначена. І науковці попереджають, що швидких результатів чекати не варто. Дуже ймовірно, що знадобиться ще не один такий приїзд та додаткові дослідження, щоб зрозуміти походження вірусу.