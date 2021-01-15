Мінохорони здоров'я замовило майже два мільйони вакцин від коронавірусу

Україна у тридцятці країн з найнижчим рівнем смертності від ковіду. За словами міністра охорони здоров'я Степанова, показник у нас менше як 400 летальних випадків на мільйон. Тоді як у сусідній Польщі він майже вдвічі вищий.